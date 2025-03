TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 25.03.2022 wurde die Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,08 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 175,207 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2025 auf 55,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 680,21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,20 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 1,16 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at