TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investierten, hätten nun 2,915 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.01.2025 41,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,20 EUR belief. Mit einer Performance von -58,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at