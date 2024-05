TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bechtle-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Bechtle-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,874 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 46,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,20 Prozent.

Insgesamt war Bechtle zuletzt 5,99 Mrd. Euro wert. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at