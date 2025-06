TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,56 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in CANCOM SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,241 CANCOM SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2025 auf 29,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 734,29 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 22,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte CANCOM SE einen Börsenwert von 915,52 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CANCOM SE-Papiers lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at