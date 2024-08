TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.08.2019 wurden freenet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 17,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,769 freenet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 24,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,72 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,72 Prozent gesteigert.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2,92 Mrd. Euro beziffert. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at