TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Nagarro SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nagarro SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 176,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,818 Nagarro SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 403,41 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Anteils am 23.10.2024 auf 95,10 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 45,97 Prozent.

Der Börsenwert von Nagarro SE belief sich jüngst auf 1,27 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at