TecDAX-Titel PNE-Aktie: So hoch ist die PNE-Dividendenauszahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich PNE-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Wert PNE am 30.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,04 EUR. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von PNE beträgt 6,11 Mio. EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

PNE-Aktien-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die PNE-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 14,88 EUR. Heute wird der PNE-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die PNE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der PNE-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 0,29 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,19 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der PNE-Kurs via XETRA 525,21 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 628,15 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (SMA Solar, Nordex) fällt PNE im Jahr 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Nicht nur die Dividende von PNE bleibt hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich die Dividenden-Aktie geschlagen geben. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist SMA Solar mit einer Dividende in Höhe von 0,50 EUR und einer Dividendenrendite von 0,50 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie PNE

Für 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,05 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 0,33 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel PNE

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens PNE beträgt aktuell 1,118 Mrd. EUR. PNE weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von PNE betrug in 2023 121,530 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf -0,13 EUR.

