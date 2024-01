TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.01.2023 wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bechtle-Papier bei 33,09 EUR. Bei einem Bechtle-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,221 Bechtle-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 44,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 355,70 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 5,72 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at