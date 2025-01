TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2020 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,922 EVOTEC SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 7,93 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,10 EUR wert. Mit einer Performance von -68,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich jüngst auf 1,41 Mrd. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines EVOTEC SE-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

