TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nagarro SE-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.08.2023 wurden Nagarro SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 78,45 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 127,470 Nagarro SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers auf 74,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 528,36 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 4,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nagarro SE eine Börsenbewertung in Höhe von 991,83 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Nagarro SE-Papiere fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nagarro SE-Papiers belief sich damals auf 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

