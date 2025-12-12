KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.12.2025 22:48:34
Tech-Aktien rauschen ab: Angst vor KI-Blase vermiest US-Anlegern die Laune
Die Euphorie an der Wall Street ist am Ende der Woche verpufft. Nach einem Rekordhoch gerät der Dow in den Strudel der KI-Skepsis. Bei Technologieaktien setzt sich die schlechte Stimmung fort.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
