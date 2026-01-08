Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
|
08.01.2026 15:27:07
Tech Veteran Imran Khan Fully Exits Dave Position Following Massive 2025 Run-Up
Dave (NASDAQ:DAVE) Director Imran Khan sold his remaining 1,146 shares of the company through indirect open-market sales totaling approximately $233,778 on Dec. 18, 2025, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($204.00).* 1-year performance metrics, if shown, use Dec. 18, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
