Techno Smart: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Techno Smart hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,01 JPY gegenüber 59,78 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Techno Smart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at