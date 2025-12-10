HANDS CORPORATION Aktie

HANDS CORPORATION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 01:23:53

Tencent goes hands-on to reshape US$10 billion global games empire

[BEIJING] This year, Tencent Holdings’ gaming business scored record sales, defying an industry slowdown with international hits such as zombie horror Dying...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HANDS CORPORATION LTD. Registered Shsmehr Nachrichten