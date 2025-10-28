Tenet Healthcare Boosts FY25 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, healthcare services company Tenet Healthcare Corp. (THC) raised its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2025.

For fiscal 2025, the company now projects earnings in a range of $14.66 to $15.37 per share and adjusted earnings in a range of $15.93 to $16.26 per share on net operating revenues between $21.15 billion and $21.35 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $15.55 to $16.21 per share on net operating revenues between $20.95 billion and $21.25 billion.

On average, eight analysts polled expect the company to report earnings of $15.83 per share on revenues of $21.15 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

