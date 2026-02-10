Teradata Aktie
WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036
|
10.02.2026 23:37:28
Teradata (TDC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, February 10, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teradata Corp
|
09.02.26
|Ausblick: Teradata präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Teradata legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Teradata legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Teradata verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Teradata Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Teradata Corp
|28,00
|-11,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.