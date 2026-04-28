Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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28.04.2026 23:32:11
Teradyne Inc. Reveals Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Teradyne Inc. (TER) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $398.90 million, or $2.53 per share. This compares with $98.89 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Teradyne Inc. reported adjusted earnings of $402.9 million or $2.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 94.3% to $1.28 billion from $658.68 million last year.
Teradyne Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $398.90 Mln. vs. $98.89 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $0.61 last year. -Revenue: $1.28 Bln vs. $658.68 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.86 To $ 2.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.150 B To $ 1.250 B
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