Teradyne Inc. Reveals Climb In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Teradyne Inc. (TER) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $398.90 million, or $2.53 per share. This compares with $98.89 million, or $0.61 per share, last year.

Excluding items, Teradyne Inc. reported adjusted earnings of $402.9 million or $2.56 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 94.3% to $1.28 billion from $658.68 million last year.

Teradyne Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $398.90 Mln. vs. $98.89 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $0.61 last year. -Revenue: $1.28 Bln vs. $658.68 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.86 To $ 2.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.150 B To $ 1.250 B