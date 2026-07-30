Terex Corp. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Terex Corp. (TEX) revealed a profit for second quarter of $110 million

The company's earnings came in at $110 million, or $0.96 per share. This compares with $72 million, or $1.09 per share, last year.

Excluding items, Terex Corp. reported adjusted earnings of $156 million or $1.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 50.5% to $2.238 billion from $1.487 billion last year.

Terex Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $110 Mln. vs. $72 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $1.09 last year. -Revenue: $2.238 Bln vs. $1.487 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.70 To $ 5.10 Full year revenue guidance: $ 7.8 B To $ 8.2 B