Terex Narrows FY26 Adj. EPS Outlook Range - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, industrial equipment manufacturer Terex Corp. (TEX) narrowed its adjusted earnings guidance range for the full-year 2026, while widening annual revenue range, based on third quarter performance, backlog visibility, and synergy realization.

For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $4.80 to $5.00 per share on revenues between $8.0 billion and $8.2 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $4.70 to $5.10 per share on revenues between $7.8 billion and $8.2 billion.

The company's Board of Directors also authorized a new $500 million share repurchase program, totaling $611 million available for repurchase.

In Wednesday's pre-market trading, TEX is trading on the NYSE at $48.68, down $1.07 or 2.15 percent.

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