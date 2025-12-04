Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.12.2025 21:46:56
Tesla Rival BYD Has Another Million Unit Selling EV: Here Are The Six Electric Vehicles To Reach Milestone
Tesla Rival BYD Has Another Million Unit Selling EV: Here Are The Six Electric Vehicles To Reach Milestone
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|11,00
|1,99%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|10,85
|3,33%
|Tesla
|390,50
|1,40%
