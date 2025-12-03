Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
03.12.2025 22:05:00
Robotik-Pläne der US-Regierung geben Tesla-Aktie neuen Schwung
Zum Thema wurde ein Bericht des Magazins Politico, wonach US-Präsident Donald Trump im kommenden Jahr eine Exekutivanordnung für Robotik-Lösungen erwägt. Tesla-Aktien zogen daraufhin an der NASDAQ 4,08 Prozent auf 446,74 US-Dollar an.Seit ihrem November-Tief haben sie sich nun schon um 17 Prozent erholt. Sie waren mit dem Kursanstieg am Mittwoch auch der mit Abstand beste Wert unter den "Magnificent 7", also den sieben bekanntesten Technologieriesen.
Analyst Dan Levy von Barclays griff das Robotik-Thema auf und zog positive Schlüsse für den Elektroautobauer, der sich auch im Bereich humanoider Roboter ein Standbein erarbeitet.
Robotik sei ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor mit China, betonte der Experte. Unternehmen bräuchten Fördermittel, um der Konkurrenz aus Fernost zu begegnen. Er glaubt, dass ein verstärktes staatliches Engagement im Bereich der Robotik die Euphorie um Tesla und damit die positive Entwicklung des Unternehmens wieder anheizen wird.
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
