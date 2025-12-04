Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent tiefer bei 25 525,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent stärker bei 25 658,14 Punkten, nach 25 606,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 658,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 500,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 435,70 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, einen Stand von 23 633,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Wert von 21 492,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,41 Prozent auf 661,43 USD), Dollar Tree (+ 2,92 Prozent auf 116,22 USD), AppLovin (+ 2,33 Prozent auf 677,67 USD), Tesla (+ 1,46 Prozent auf 453,27 USD) und Constellation Energy (+ 1,35 Prozent auf 366,12 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-3,98 Prozent auf 224,85 USD), Costco Wholesale (-2,72 Prozent auf 897,18 USD), Intel (-2,42 Prozent auf 42,70 USD), Marriott (-2,36 Prozent auf 299,40 USD) und ON Semiconductor (-2,31 Prozent auf 55,83 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 244 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,781 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

