Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
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26.06.2026 18:50:57
Tether Acquires 4.6 Million More Rumble Shares. Does that Make RUM a Buy?
Digital media platform Rumble Inc. (NASDAQ:RUM), known for video sharing and livestreaming, just recorded a notable insider buy amid ongoing sector competition.Tether Global Investments Fund reported an open-market acquisition of 4,599,365 shares for a transaction value of approximately $36.2 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.88); post-transaction value based on June 17, 2026 SEC Form 4 reported position value ($0.00).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rumble Inc Registered Shs -A-
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13.05.26
|Ausblick: Rumble A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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04.03.26
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Analysen zu Rumble Inc Registered Shs -A-
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