Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
05.01.2026 16:25:46
Texas Instruments Introduces New Automotive Semiconductors, Development Resources
(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN), Monday introduced new automotive semiconductors and development resources to enhance safety and autonomy across vehicle models.
The company's TDA5 high-performance computing system-on-a-chip family offers power- and safety-optimized processing and edge artificial intelligence, and AWR2188, a single-chip, eight-by-eight 4D imaging radar transceiver, helps engineers simplify high resolution radar systems.
These new semiconductors enable quicker AI decisions, comprehensive perception and a unified network, helping automakers bring higher levels of autonomy to their entire fleet, the company added.
TXN is currently trading at $182.12, up 2.60 percent on the Nasdaq.
