Saga Aktie
WKN DE: A114UT / ISIN: GB00BLT1Y088
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27.08.2026 10:38:02
Thames Water saga undermines case for more market solutions
Privatisation has become associated with failures, such as in the water industry, rather than its successesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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