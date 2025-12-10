Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
10.12.2025 11:45:00
The Case for Buying This Under-the-Radar AI Stock Before Its Next Big Catalyst
Micron Technology (NASDAQ: MU) is one of the most prominent manufacturers of high-performance memory (DRAM and HBM) and storage devices (SSD, 3D NAND) for computing today.We've all seen headlines about artificial intelligence (AI) chips, data center infrastructure, and connectivity hardware, but memory is one crucial component in AI. For example, each Nvidia Grace Blackwell GPU uses 192GB of memory that serves as short-term, fast-access storage. Faster memory means lower latency, faster calculations, and quicker results.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!