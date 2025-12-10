Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.12.2025 15:45:38
Nick Clegg takes on venture capital role alongside Meta AI scientist Yann LeCun
Former lobbyist and UK deputy prime minister joins London-based Hiro CapitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Nick Clegg takes on venture capital role alongside Meta AI scientist Yann LeCun (Financial Times)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Meta-Aktie gibt ab: EU-Nutzer erhalten Wahlfreiheit bei personalisierter Werbung (Dow Jones)
|
08.12.25
|Facebook-Mutter Meta: Weniger personalisierte Werbung für EU-Nutzer möglich (dpa-AFX)
|
08.12.25