Wingstop Aktie

Wingstop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033

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29.04.2026 19:59:00

The chicken-wing trade keeps collapsing and Wall Street is left seeking a Wingstop bottom

Executives at the chicken-wing chain say higher gasoline prices affected first-quarter sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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