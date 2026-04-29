Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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29.04.2026 19:59:00
The chicken-wing trade keeps collapsing and Wall Street is left seeking a Wingstop bottom
Executives at the chicken-wing chain say higher gasoline prices affected first-quarter sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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