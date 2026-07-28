Ausblick: Wingstop präsentiert Quartalsergebnisse

Wingstop veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wingstop im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 190,4 Millionen USD – ein Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wingstop 174,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD, gegenüber 6,21 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 778,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 696,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at