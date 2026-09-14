The Hain Celestial Group, Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN):

Earnings: -$61.95 million in Q4 vs. -$272.62 million in the same period last year. EPS: -$0.68 in Q4 vs. -$3.06 in the same period last year. Excluding items, The Hain Celestial Group, Inc. reported adjusted earnings of -$4.40 million or -$0.05 per share for the period.

Revenue: $263.07 million in Q4 vs. $363.35 million in the same period last year.