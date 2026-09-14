HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
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14.09.2026 12:56:00
The Hain Celestial Group, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN):
Earnings: -$61.95 million in Q4 vs. -$272.62 million in the same period last year. EPS: -$0.68 in Q4 vs. -$3.06 in the same period last year. Excluding items, The Hain Celestial Group, Inc. reported adjusted earnings of -$4.40 million or -$0.05 per share for the period.
Revenue: $263.07 million in Q4 vs. $363.35 million in the same period last year.
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Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
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30.08.26
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.04.26
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
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