Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.04.2026 02:10:04
The Memory Shortage Strikes Again, This Time With Rising Microsoft Surface Prices
Microsoft's Surface laptops are now priced higher than some of the best laptops on the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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