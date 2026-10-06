Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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06.10.2026 15:18:49
The Second Biggest Homebuilder Gets a Berkshire Hathaway Boost
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