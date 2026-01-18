Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
18.01.2026 09:55:00
The Smartest Quantum Computing Stock to Buy for 2026
The Smartest Quantum Computing Stock to Buy for 2026

Quantum computing stocks have attracted significant investor attention, especially over the last year. Its exponentially faster computing power and potential for productivity gains have prompted investors to bid many stocks in this category up to stratospheric highs.The high valuations have made investing in many of these stocks extremely risky. That might mean interested investors may want to take a more indirect approach to investing in this sector. In other words, it arguably makes sense to consider a more diversified tech giant such as Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).
