CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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11.08.2026 14:36:00
Think Maxing Out a 401(k) Is Always Smart? This Might Make You Change Your Mind.
This year, 401(k) plan contributions max out at $24,500 for workers under 50 and $32,500 for those 50 and over. If you contribute the max to your 401(k) on an annual basis, by the time you retire, you may find yourself sitting on quite a lot of savings.That doesn't mean it makes sense to max out a 401(k) year after year. Here are a couple of reasons not to -- and what to do instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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