Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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26.07.2026 13:43:00

Thinking About Buying Rigetti Computing Stock? Here's What You Need to Know

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock might be down 37% in the last six months, but to some, that might mean it's a bargain. The trouble is that it's precisely the kind of investment that could easily lose another 37% from here -- or, under the right set of conditions, do the exact opposite and go on a sharp rally.So if you're considering buying Rigetti's shares, there are a few things you need to know first to make sure you understand what you're getting into.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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