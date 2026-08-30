|
30.08.2026 14:55:00
This 2 ETF Portfolio Historically Outperforms the S&P 500 With Less Volatility
Building a portfolio that can produce better returns than the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) with less volatility is the exact thing that dozens of fund managers get paid huge sums of money to do. Unfortunately, most of them fall short of that benchmark once you account for their fees.But you might not have to spend a lot to put together a portfolio that can achieve that goal. And it doesn't require complicated strategic balancing of individual stocks or sector ETFs. A simple 50/50 split between two ETFs has produced higher annual returns over multiple periods in the last thirty years, with lower annualized volatility over the long run and smaller maximum drawdowns than the S&P 500.Here's the simple portfolio to consider, why it works, and whether it'll work for you.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.