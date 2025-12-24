Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.12.2025 14:30:00

This Dividend ETF Could Quietly Make You a Multimillionaire Over Time

The Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) is one of the most popular dividend-focused exchange-traded funds (ETFs). It has $68.6 billion in assets under management (AUM), ranking it as the third-largest dividend-focused ETF. One factor driving the fund's popularity is its returns over the years. It could quietly make you a multimillionaire over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten