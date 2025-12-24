Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
24.12.2025 14:30:00
This Dividend ETF Could Quietly Make You a Multimillionaire Over Time
The Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) is one of the most popular dividend-focused exchange-traded funds (ETFs). It has $68.6 billion in assets under management (AUM), ranking it as the third-largest dividend-focused ETF. One factor driving the fund's popularity is its returns over the years. It could quietly make you a multimillionaire over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!