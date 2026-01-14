ePlus Aktie
WKN: 923612 / ISIN: US2942681071
|
14.01.2026 12:31:01
This ePlus Director Dumped Shares Multiple Times In Late 2025
John E. Callies, Director at ePlus (NASDAQ:PLUS), executed an open-market sale of 560 directly held shares on Dec. 8, 2025, leaving his total holdings at 21,428 after the transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 reported price ($90.03). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ePlus
|
05.11.25
|Ausblick: ePlus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: ePlus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)