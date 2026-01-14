ePlus Aktie

ePlus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923612 / ISIN: US2942681071

14.01.2026 12:31:01

This ePlus Director Dumped Shares Multiple Times In Late 2025

John E. Callies, Director at ePlus (NASDAQ:PLUS), executed an open-market sale of 560 directly held shares on Dec. 8, 2025, leaving his total holdings at 21,428 after the transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 reported price ($90.03). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu ePlus

