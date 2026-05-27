Ausblick: ePlus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ePlus stellt am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,980 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ePlus noch 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ePlus in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 569,3 Millionen USD im Vergleich zu 493,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at