Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
04.04.2026 14:15:00
This is a Date Beyond Meat Shouldn't Have Missed
Investing is, at its core, about trust. You give your savings to a company in the expectation that it will be a good steward of your investment. When companies breach that trust in some way, you need to worry. Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has now delayed two earnings releases in a row. Investors should be worried, and the plant-based protein maker's 2025 results, which are finally available, show why.The positive view of 2025 is that Beyond Meat had a kitchen-sink year. Essentially, it tried to get as many negatives as possible into 2025 so that 2026 will start on a stronger note. Company CEO Ethan Brown believes the restructuring charges and write-downs were "costly", but "support the Company's path to sustainable operations."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Meat
|
01.04.26
|Beyond Meat-Aktie rutscht ab: Umsatz nimmt ab - Verlust schrumpft weniger deutlich als erhofft (finanzen.at)
|
28.01.26
|Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
Analysen zu Beyond Meat
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|0,51
|-3,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.