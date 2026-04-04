Beyond Meat Aktie

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WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

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04.04.2026 14:15:00

This is a Date Beyond Meat Shouldn't Have Missed

Investing is, at its core, about trust. You give your savings to a company in the expectation that it will be a good steward of your investment. When companies breach that trust in some way, you need to worry. Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has now delayed two earnings releases in a row. Investors should be worried, and the plant-based protein maker's 2025 results, which are finally available, show why.The positive view of 2025 is that Beyond Meat had a kitchen-sink year. Essentially, it tried to get as many negatives as possible into 2025 so that 2026 will start on a stronger note. Company CEO Ethan Brown believes the restructuring charges and write-downs were "costly", but "support the Company's path to sustainable operations."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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