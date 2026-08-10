Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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10.08.2026 17:06:37
This Is When IBM's CEO Says Quantum Computing Could Start to Have a "Measurable Impact" on Its Bottom Line
Quantum computing has been an area of tech that growth investors have been targeting in recent years. In 2024, shares of Rigetti Computing soared more than 1,400%. While the enthusiasm has cooled of late given the long-term question marks and uncertainty around the business, quantum computing can have a significant and profound impact on the tech sector as a whole.But rather than investing in a small, risky stock such as Rigetti, a safer option to consider may be a big behemoth such as International Business Machines (NYSE: IBM). It's investing heavily in quantum computing, and it anticipates it'll start having a noticeable impact on its business in the not-too-distant future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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