CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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05.05.2026 10:07:00
This is why stocks keep rallying, according to Morgan Stanley
The steady increase in earnings growth expectations has led to a compression in the price-earnings multiple for the S&P 500 index. Furthermore, the growth is broader and more sustainable, Morgan Stanley arguesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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