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WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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18.05.2026 09:00:00

This Report Will Change Your Mind About When to Claim Social Security

According to the Center for Retirement Research, there has been a steady decline in the number of people claiming Social Security at 62, but it still remains the most popular age to start benefits. Age 62 is a common age to claim benefits because it is when you first become eligible to start collecting your retirement checks. If you're waiting on these benefits to retire, claiming them ASAP may be part of your retirement plans.However, if you were considering claiming Social Security at 62, or at any of the popular claiming ages, an important report may change your mind. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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