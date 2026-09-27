Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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27.09.2026 11:41:00
This Tiny AI Infrastructure Stock Has Large-Cap Potential
Finding tiny AI stocks can be lucrative. These stocks can move quickly upon securing hyperscalers as customers, and multi-year tailwinds can keep the momentum going.
Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) may be one of those stocks, if investors can be patient. Investors got ahead of themselves last year, with the stock price jumping from $4 to nearly $20 in less than six months. Shares have crashed since then, but Eos Energy Enterprises' long-term importance in the AI build-out has grown. Here's what investors should know.
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