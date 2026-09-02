Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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02.09.2026 12:44:00
This Was the Best-Performing Asset Class in August
At the beginning of every month, I look back to see how various asset classes performed during the previous month, which were the laggards and which were the leaders. This exercise helps me get a sense of where the market is going and what the underlying forces driving market changes are.So for August, which asset class was best?Just as in July, it was commodities. As a class, they rose 6.2% in August, and they're up a whopping 47.6% year to date. That's as measured by the iShares S&P GSCI Commodity-Index Trust ETF (NYSEMKT: GSG). The ETF has far outperformed the S&P 500 index, which climbed a more modest 2.7% in August and is up about 13% in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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