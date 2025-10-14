ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|IPO
|
14.10.2025 09:30:41
thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS-Aktie debütiert am 20. Oktober
Das geht aus dem Börsenprospekt der thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt thyssenkrupp halten.
Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.
Am Dienstag geben thyssenkrupp-Aktien im XETRA-Geschäft zeitweise 0,97 Prozent ab auf 12,77 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com
