IPO 14.10.2025 09:30:41

thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS-Aktie debütiert am 20. Oktober

thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS-Aktie debütiert am 20. Oktober

Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Das geht aus dem Börsenprospekt der thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt thyssenkrupp halten.

Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.

Am Dienstag geben thyssenkrupp-Aktien im XETRA-Geschäft zeitweise 0,97 Prozent ab auf 12,77 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

