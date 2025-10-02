ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Stahlgeschäft
|
02.10.2025 16:34:40
thyssenkrupp-Aktie tiefer: Kein Stahl-Joint-Venture mit Kretinsky
"Die EPG respektiert den Wunsch der thyssenkrupp AG, sich auf die Gespräche mit Jindal Steel International über dessen indikatives Angebot für thyssenkrupp Steel Europe zu konzentrieren, und hat sich bereit erklärt, sich aus den weiteren Gesprächen zurückzuziehen", heißt es in der Stellungnahme weiter.
EPG gibt überdies den bereits erworbenen 20-Prozent-Anteil an Steel Europe an den Mutterkonzern gegen Erstattung des Kaufpreises zurück.
Jindal Steel hatte Mitte September überraschend ein indikatives Angebot für das Stahlgeschäft von thyssenkrupp vorgelegt und versprochen, die grüne Transformation der Stahlerzeugung umzusetzen und dafür 2 Milliarden Euro beizusteuern.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,00 Prozent tiefer bei 11,97 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
30.09.25
|thyssenkrupp-Aktie fällt: TKMS kündigt Dividendenpolitik und Wachstumsziele vor IPO an (Dow Jones)
|
15.08.25
|thyssenkrupp-Aktie im Minus: JPMorgan hat Kursziel gesenkt (dpa-AFX)
|
14.08.25
|thyssenkrupp-Aktie knickt ein: Verlust und gesenkte Umsatzerwartungen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Ausblick: ThyssenKrupp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.25
|thyssenkrupp-Aktie in Grün: Staatseinstieg bei thyssen-Marinetochter wohl vom Tisch (Dow Jones)
|
27.06.25
|thyssenkrupp-Aktie fester: Bundeswehr erteilt TKMS Milliardenauftrag zur U-Boot-Modernisierung (Dow Jones)
|
24.06.25
|thyssenkrupp-Aktie in Grün: thyssenkrupp ordnet Automotive-Geschäft neu (Dow Jones)