thyssenkrupp nucera legte Quartalsergebnis vor

thyssenkrupp nucera ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat thyssenkrupp nucera die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp nucera mit einem Umsatz von insgesamt 145,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at