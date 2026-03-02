Tidewater Aktie
WKN DE: A2DVJZ / ISIN: US88642R1095
|
02.03.2026 23:24:21
Tidewater Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $219.88 million, or $4.41 per share. This compares with $36.90 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $336.79 million from $345.05 million last year.
Tidewater Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $219.88 Mln. vs. $36.90 Mln. last year. -EPS: $4.41 vs. $0.70 last year. -Revenue: $336.79 Mln vs. $345.05 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tidewater Inc Registered Shs
|
09.11.25
|Ausblick: Tidewater zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tidewater Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tidewater Inc Registered Shs
|68,44
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.