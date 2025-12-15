Tilray Brands Aktie

WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

Höhenflug geht weiter 15.12.2025 10:49:00

Tilray und Canopy Growth: Aktien bleiben nach Kursrally gefragt

Tilray und Canopy Growth: Aktien bleiben nach Kursrally gefragt

Den Aktien von Tilray und Canopy Growth scheint nach den kräftigen Kurssprüngen vom Freitag noch nicht die Luft ausgegangen zu sein.

• Aktien von Tilray und Canopy Growth auch zum Wochenstart weiter gesucht
• Erwartete neue Klassifizierung in den USA treibt weiter
• Entscheidung womöglich schon heute

Die Aktien von Canopy Growth und Tilray stehen auch zum Wochenstart weiter im Fokus der Anleger, nachdem Berichte über mögliche Lockerungen der US-Regulierung für Marihuana die Kurse bereits am Freitag kräftig in die Höhe getrieben haben.

Nachdem die Canopy Growth-Aktie den Freitagshandel an der NASDAQ bei 1,74 US-Dollar um 53,98 Prozent höher beendet hat, geht es am Montag vorbörslich zeitweise um weitere 7,47 Prozent auf 1,87 US-Dollar rauf. Bei den Anteilsscheinen von Tilray ist vorbörslich zeitweise ein Plus von 5,76 Prozent auf 12,85 US-Dollar zu sehen. Sie hatten am Freitag letztlich um 44,13 Prozent auf 12,15 US-Dollar zugelegt.

Erwartete US-Regulierungsänderungen schon heute?

Angeschoben werden die Cannabis-Titel weiterhin von Meldungen, dass US-Präsident Donald Trump plane, Marihuana unter Bundesrecht von Liste I auf Liste III herabzustufen. Diese neue Klassifizierung würde der Branche deutliche Vorteile bringen, darunter Steuervorteile, leichterer Zugang zu Bankdienstleistungen sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten und eine einfachere medizinische Nutzung von Cannabis-Produkten, ohne dass es zu einer vollständigen Legalisierung käme. Laut "CNBC" könnte der US-Präsident bereits am Montag eine Exekutivanordnung erlassen.

Entsprechend gesucht sind daher auch die Aktien von Cannabis-Konzernen. Wie "Reuters" berichtet, gehörte etwa die Canopy Growth-Aktie am Montag zeitweise zu den meistgehandelten Titeln auf Tradegate, was auf ein großes Interesse von Privatanlegern an diesem Sektor hindeute.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese zeitweise von Regulierungsänderungsplänen angetrieben

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Tilray Brands (ex Aphria) 11,25 12,39% Tilray Brands (ex Aphria)

